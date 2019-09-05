Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

В полиции рассказали, что сбивший двух подростков насмерть в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW уже не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости в 2019 году.

Мужчина насмерть сбил двух подростков под Владимиром

В ведомстве уточнили, что мужчина ехал с нарушением скоростного режима и не заметил впереди детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам полицейского, водитель видел, что перед "зеброй" остановился автомобиль, но не знал, что за ним по переходу шли дети. Мужчина обогнал машину на полной скорости и наехал на подростков, передаёт РИА Новости.

"Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Кроме того, в течение 2019 года водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима", - говорится в сообщении МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".