Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

Известно, что такой ажиотаж вызвала акция - "одна вещь - один рубль".

"Люди толкались, вырывали одежду из рук друг у друга, абсолютно неадекватное поведение. Тот случай, когда отвратительно вели себя они, а стыдно было мне. Люди, вы же люди, не дикари", - поделился очевидец.

Дзестелова отметила, что власти не могут запретить предпринимателям проводить акции или распродажи, но могут посоветовать "заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий", передаёт РИА Новости.