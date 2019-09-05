В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

Кроме того, в настоящий момент известно об одном погибшем. Это водитель грузовика. В результате столкновения первые три вагона поезда сошли с рельсов. Все пассажиры поезда были экстренно эвакуированы.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. По предварительной версии, грузовик застрял на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд, который двигался со скоростью примерно 120 км/ч.