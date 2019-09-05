В Волжском водитель сбил двоих детей на переходе около школы

В четверг, 5 сентября, в городе Волжский Волгоградской области легковой автомобиль сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе около школы. Инцидент произошёл в 18.45 (17.45 мск).

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

"По предварительной информации, женщина-водитель, 1986 года рождения, управляя на большой скорости автомобилем ВАЗ-2106 , следуя со стороны улицы Мира в сторону улицы Дружбы, на пешеходном переходе совершила наезд на двух мальчиков", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что пострадавших 2007 и 2010 года отправили в больницу. Отмечается, что дети получили множественные травмы. Степень тяжести состояния не сообщается.