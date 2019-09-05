У берегов Крыма затонул прогулочный катер
5 сентября 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
У побережья крымского курортного города Судак затонуло прогулочное судно. Об этом в четверг, 5 сентября, журналистам сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов, передает Интерфакс.
В момент катастрофы на борту катера находилось двенадцать пассажиров и два члена экипажа. Специалистам МЧС удалось спасти тринадцать человек, в настоящий момент поиски еще одной женщины продолжаются.
В ведомстве уточнили, что 7-метровый катер находился в 200 метрах от берега. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. На место выехали сотрудники для установления всех причин произошедшего.