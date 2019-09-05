Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

В четверг, 5 сентября, в Казани возле рынка на Ломжинской улице грузовик сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Согласно источнику в Минздраве, под колёса автомобиля попали пожилые люди.

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"В результате ДТП на Ломжинской улице пострадали пять человек ... Бригадами скорой помощи они доставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы", - сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, что состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.

На видео видно, как грузовик протаранил ограждение, после чего наехал на людей, которые находились на тротуаре.

Выясняются обстоятельства ДТП.