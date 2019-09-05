В Москве экстремальный мужчина сорвался с каната, который был натянут на высоте 300 метров между башнями "Око" и "Нева". Канатоходец пытался преодолеть расстояние, но не удержался и упал.

Очевидны поделились в Сети видео, на кадрах которого видно, как экстремал начинает идти от одного знания к другому на территории делового центра "Москва - сити". Через несколько секунд мужчина теряет равновесие и падает, но успевает схватиться за канат.

Отмечается, что мужчина, скорее всего, готовился к мировому рекорду по хайлайну - хождению на высоте по стропе. Мероприятие состоится в День города на территории "Москва-Сити", спортсмены должны будут пройти на высоте 350 метров, передаёт РЕН ТВ.