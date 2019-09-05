В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут быть люди

В четверг, 5 сентября, в Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось здание бывшего детского лагеря. Отметается, что инцидент произошел в посёлке Новая Шурма.

"При разборке пятиэтажного здания бывшего детского лагеря произошло его обрушение. Под завалами могут находиться от трех до четырех рабочих", - сообщили в экстренных службах ТАСС.

В пресс-службе МЧС информацию подтвердили. Сотрудники спасательной службы уточнили, что ведётся поиск людей под завалами. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают 36 человек и задействовано 10 единиц техники.

Известно, что здание давно является заброшенным и не функционирует.