//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовым

5 сентября 2019, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовым
фото: сайт Минобороны РФ

В четверг, 5 сентября, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области в районе поселка Сокол. Отмечается, что воздушное судно принадлежит Минобороны.

Согласно источнику, авария произошла сразу после взлета недалеко от учебной авиационной базы. Отмечается, что при ударе о землю вертолёт загорелся. На борту находились три человека, скорее всего только члены экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причина крушения. Проводится тщательная проверка.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

БА

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Глянцевый журнал подвергся критике из-за ретуши Дженнифер Энистон

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон стала героиней октябрьского выпуска глянца. Она снялась сразу для пяти обложек. Однако фанаты возмущены тем, что ее отретушировали до неузнаваемости.

//Политика

Путин предложил Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

Путин предложил Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

//Политика

Абэ предложил Путину мирный договор

Абэ предложил Путину мирный договор

Россия и Япония больше не должны медлить с заключением мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

//Политика

Правительство РФ одобрило проект закона о досрочном получении пенсий

Правительство РФ одобрило проект закона о досрочном получении пенсий

В российском Правительстве одобрили проект закона о возможности выйти на негосударственную пенсию до срока достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

//Экономика

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Производители сообщили о риске роста цен на продукты из-за новых штрафов

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов. Отмечается, что планируют ввести оборотный штраф до трех процентов.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут быть люди

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря, под завалами могут быть люди

В четверг, 5 сентября, в Сергиево-Посадском районе Подмосковья обрушилось здание бывшего детского лагеря. Отметается, что инцидент произошел в посёлке Новая Шурма.

//Здоровье

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Иглоукалывание спасает от похмелья?

Ученые из Южной Кореи и США выяснили, что иглоукалывание помогает снизить симптомы похмелья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на публикацию исследования в научном журнале Science Advances.

//Шоу-бизнес

В Сети считают, что Собчак снова беременна

В Сети считают, что Собчак снова беременна

Вокруг личной жизни Ксении Собчак в последнее время ходит много слухов. Многих поклонников телеведущей насторожила скорость, с которой Собчак и Богомолов решили пожениться. В обществе подозревают, что Ксения ожидает рождения второго ребёнка.

//Шоу-бизнес

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

"Ерунда": Тарзан не покинет сцену даже в 50

Известный шоумен и танцор Сергей Глушко, более известный как Тарзан, прокомментировал сообщение супруги Наташи Королевой о своём уходе со сцены в следующем году. Наташа Королева напомнила, что Тарзану 8 марта 2020 года исполняется 50 лет.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Елизавете II нужно только два слова, чтобы запомнить человека

Известная детская писательница Джулия Дональдсон, которую награждала королева Елизавета II за заслуги перед детской литературой, узнала, что помогает Её Величеству быстро запоминать людей на крупных мероприятиях.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Происшествия

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

Грузовик сбил пятерых человек на тротуаре в Казани

В четверг, 5 сентября, в Казани возле рынка на Ломжинской улице грузовик сбил пятерых пешеходов на тротуаре. Согласно источнику в Минздраве, под колёса автомобиля попали пожилые люди.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//Политика

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В Минобороны России опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В военном ведомстве сообщили, что информация о гибели трех военнослужащих в Сирии не соответствует действительности.

//Политика

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Путин ответил на призыв заключения мирного договора с Японией

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двухсторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

//Жаркое из блогов

Плодитесь и размножайтесь!

Плодитесь и размножайтесь!

Ему криво усмехаются критики: "А создайте мне условия! Дайте то, дайте сё...". Если у человека не осталось самоуважения - он всегда так скажет. Условия нужны, чтобы космонавтом стать. А дети - они любви вашей требуют, и все, пожалуй. Я думаю, что условие тут должно быть одно, и его должно создавать само общество - надо просто любить детей.

//В мире

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В четверг, 5 сентября, в средства массовой информации появилась информация о том, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Общество

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

Этим летом влажная и нежаркая погода способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках и на своих дачных участках.

//В мире

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 20 человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло уже 20 человек. Об этом сегодня сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.

//Происшествия

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

Видео: мужчина сорвался, проходя по канату между башнями "Москва-сити"

В Москве экстремальный мужчина сорвался с каната, который был натянут на высоте 300 метров между башнями "Око" и "Нева". Канатоходец пытался преодолеть расстояние, но не удержался и упал.

//Здоровье

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Четыре убивающие мозг человека распространенные привычки перечислили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили распространенные привычки, которые негативно влияют на головной мозг человека. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Любовь Толкалина назвала "нежелание учиться и узость мышления болезнью современного русского человека"

Известная российская актриса Любовь Толкалина высказалась о своём отношении к людям, которые позволяют "поливать грязью" совершенного незнакомых им людей. Знаменитость посоветовала сначала разобраться в ситуации, а уже после высказывать своё мнение.

//Непознанное

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети

Болгарский экстрасенс Ванга в свое время предсказала уничтожение Соединенных Штатов, это событие должна произойти в ближайшем будущем. Такое утверждение содержится в заметке, выложенной в интернете.

//В мире

Для чего Трампу понадобилась Гренландия?

Для чего Трампу понадобилась Гренландия?

На Земле имеются места, которые требуют особой охраны. Это относится к озеру Байкал, Антарктиде, а также Гренландии. Количества льда на последней территории настолько много, что если его растопить, то уровень воды в мировом океане поднимется на несколько метров.

//Хайтек

В России могут создать единую систему учета пользователей Сети

В России могут создать единую систему учета пользователей Сети

СМИ стало известно, что администрация президента совместно с профильными чиновниками обсуждают идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в Рунете.

//Культура

Российский психолог Гарифуллин высказался о психическом здоровье Тарантино

Российский психолог Гарифуллин высказался о психическом здоровье Тарантино

Об опасениях за жизнь голливудского кинорежиссёра Квентина Тарантино сообщил "Аргументам недели" российский психолог Рамиль Гарифуллин.

//Новости партнеров

//Интервью

Хусаинов: Если одним можно, а другим – нет, тогда… извините, это уже коррупция

Хусаинов: Если одним можно, а другим – нет, тогда… извините, это уже коррупция

3 сентября на общем собрании Премьер-лиги некоторые клубы выразили недоверие главе российского судейского корпуса Александру Егорову. Ситуацию комментирует в интервью еженедельнику «Аргументы недели» арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

//Здоровье

Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи

Пять сигналов организма о скором инфаркте миокарда обозначили кардиологи

Специалисты в области кардиологии перечислили симптомы, которые говорят о скором наступлении инфаркта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

//Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовым

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовым

В четверг, 5 сентября, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области в районе поселка Сокол. Отмечается, что воздушное судно принадлежит Минобороны. Проводится тщательная проверка.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//В мире

Российский эксперт придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск

Российский эксперт придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск

Российская Федерация должна выгнать американцев с Украины. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал некоторое время назад отечественный политический эксперт Сергей Марков.

//Общество

Андрей Разин обратился к Президенту по поводу «беспредела» на выборах главы Сочи

Андрей Разин обратился к Президенту по поводу «беспредела» на выборах главы Сочи

В преддверии выборов сочинского мэра известный продюсер и общественный деятель Андрей Разин сделал эмоциональное заявление, попросив вмешаться в ситуацию Президента России Владимира Путина.

//Новости СМИ2

//Общество

Эксперты поделились прогнозами относительно выборов в Крыму и Севастополе

Эксперты поделились прогнозами относительно выборов в Крыму и Севастополе

Уже в это воскресенье, 8 сентября, в рамках единого дня голосования крымчане и севастопольцы будут выбрать тех, кто займет места в региональных парламентах. «Аргументы недели – Крым» побеседовали с экспертами в области политологии, которые поделились прогнозами относительно явки в Крыму и Севастополе, отношения жителей к выборам и местной власти в целом.

//Авто

СМИ: В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

СМИ: В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

С начала ноября текущего года в ряде регионов Российской Федерации автовладельцы смогут оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу со смартфона. Об этом сегодня пишет РБК.

//В мире

Силовики ДНР сбили готовившийся взорвать сотрудников ОБСЕ украинский беспилотник

Силовики ДНР сбили готовившийся взорвать сотрудников ОБСЕ украинский беспилотник

Бойцы ДНР сбили запущенный Вооруженными силами Украины дрон, готовившийся взорвать наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении, сделанном Народной милицией непризнанной республики.

//Спорт

Сумо может стать главным видом спорта на Олимпиаде в России

Сумо может стать главным видом спорта на Олимпиаде в России

Интересная новость – летняя Олимпиада в 2036 году может пройти во Владивостоке. Угадайте, какой вид спорта там станет главным? Правильно – сумо, и Россия в этих единоборствах очень хороша.

//Образование

В России могут перестать обучать автомехаников и токарей

В России могут перестать обучать автомехаников и токарей

В Минпросвещения предложили закрыть приём студентов по 9 профессиям и 23 специальностям среднего профессионального образования. Таким образом планируется с 2021 года прекратить обучение по ряду устаревших программ.

//Политика

Почему Facebook удалил пост Натальи Поклонской?

Почему Facebook удалил пост Натальи Поклонской?

Социальная сеть Facebook удалила пост депутата Государственный Думы Натальи Поклонской, посвящённый памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала её аккаунт на 30 дней.

//Новости МирТесен

//В мире

Путин сравнил свой возраст с 94-летним премьер-министром Малайзии: "Я пока не дотягиваю"

Путин сравнил свой возраст с 94-летним премьер-министром Малайзии: "Я пока не дотягиваю"

Президент РФ Владимир Путин выступал вместе с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Ведущий дискуссии Сергей Брилев поинтересовался у 94-летнего Махатхира Мохамада каким он считает предельный срок пребывания в политике.

//Шоу-бизнес

Всемирная паутина вспоминает великого Фредди Меркьюри

Всемирная паутина вспоминает великого Фредди Меркьюри

В четверг, 5 сентября, легендарному музыканту Фредди Меркьюри (Фарруху Балсара) исполнилось бы 73 года. Певец родился в этот день в 1946 году в Каменном городе на архипелаге Занзибар.

//В мире

В Киеве суд отменил арест "свидетеля" по делу о сбитом МН17 и освободил Владимира Цемаха

В Киеве суд отменил арест "свидетеля" по делу о сбитом МН17 и освободил Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого украинские СМИ называли "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского самолета рейса МН17.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Общество

Российские женщины не очень любят бородатых мужчин. А по каким критериям выбирают?

Российские женщины не очень любят бородатых мужчин. А по каким критериям выбирают?

Российские женщины не очень любят бородатых мужчин. Большинство россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин. Женщины рассказали, каких мужчин предпочитают.

//Общество

Зюганов сравнил Ленина с Иисусом Христом, Мухаммедом и Буддой

Зюганов сравнил Ленина с Иисусом Христом, Мухаммедом и Буддой

Российский политик, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал Владимира Ильича Ленина самым великим человеком на планете, поставив его в один ряд с Иисусом Христом, Буддой и пророком Мухаммедом.

//Шоу-бизнес

Автор хитов Леди Гаги и Майкла Джексона композитор Лашон Дэниелс погиб в ДТП в возрасте 41 года

Автор хитов Леди Гаги и Майкла Джексона композитор Лашон Дэниелс погиб в ДТП в возрасте 41 года

Автор хитов знаменитой американской певицы Леди Гаги и легендарного Майкла Джексона композитор Лашон Дэниелс погиб в ДТП. Он разбился в автокатастрофе в Южной Каролине. Музыканту был 41 год.

//В мире

В Лондоне автомобиль сбил на переходе экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. ДТП или покушение?

В Лондоне автомобиль сбил на переходе экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. ДТП или покушение?

В Лондоне автомобиль на пешеходном переходе сбил бывшего руководителя Национального Банка Украины Валерию Гонтареву. Пострадавшая экс-глава НБУ была сразу госпитализирована с места происшествия.

//Политика

Путин рассказал, чем опасны американские ракеты в Южной Корее и Японии

Путин рассказал, чем опасны американские ракеты в Южной Корее и Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что нахождение американских ракет в Южной Корее или Японии является угрозой для Российской Федерации, поскольку таким образом ракеты США смогут «перекрывать значительную часть российской территории».

//Жаркое из блогов

Схожести и различия нашего и английского

Схожести и различия нашего и английского

Изучаю на досуге язык «нового Брекзита» им. Б. Джонсона. Удивительно, насколько он соответствует нашему лоялистскому в России в части описания Друга, Врага и Конфликта. Где-то мы превосходим тори, где-то уступаем, но в целом – общего в правой повестке Британии и, кстати, правых повестках США и других европейских стран и в нашей властной повестке очень и очень много.

//Общество

В Сети попало видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут своих детей в школу

В Сети попало видео, как Кейт Миддлтон и принц Уильям ведут своих детей в школу

В Сети попало видео, как герцоги Кембриджские Уильям и Кэтрин вместе ведут своих детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту. В этой году 2 мая принцессе Шарлотте исполнилось четыре года.

//Здоровье

Три совета по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Три совета по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Эксперты в области народной медицины рассказали, как гипертоники могут нормализировать артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом идет речь в посте, выложенном в российской блогосфере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
3

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25
4

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
5

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры