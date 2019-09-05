Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Саратовым

В четверг, 5 сентября, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Саратовской области в районе поселка Сокол. Отмечается, что воздушное судно принадлежит Минобороны.

Согласно источнику, авария произошла сразу после взлета недалеко от учебной авиационной базы. Отмечается, что при ударе о землю вертолёт загорелся. На борту находились три человека, скорее всего только члены экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причина крушения. Проводится тщательная проверка.