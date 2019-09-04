Мужчину обстреляли в очереди к банкомату на юге Москвы

В среду, 4 сентября, в Москве на Булатниковской улице неизвестный начал стрелять в мужчину, который стоял в очереди к банкомату. Полиция разыскивает злоумышленника.

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Согласно источнику в правоохранительных органах, 45-летний мужчина получил ранение в живот. В ведомстве уточнили, что стрельба велась из соседнего дома из пневматического оружия, сообщили РЕН ТВ.

Степень тяжести состояния и личность пострадавшего неизвестны, ему вызвали машину скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства и причину произошедшего. Проводится тщательная проверка.