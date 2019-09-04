Мужчина насмерть сбил двух подростков под Владимиром

В среду, 4 сентября, во Владимирской области в поселке Мелехово на улице Первомайской автомобиль наехал на двух несовершеннолетних детей. Отмечается, что инцидент произошёл вечером.

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

Согласно источнику, водитель автомобиля BMW-320 насмерть сбил двух 13-летних подростков. В пресс-службе МВД уточнили, что один из них скончался на месте, другой в машине скорой помощи на пути в больницу, передаёт РЕН ТВ.

Правонарушителем является житель Коврова.

Сейчас на территории работают сотрудники экстренных служб и полиции. Проводится тщательная проверка, направленная на выяснения всех деталей происшествия.