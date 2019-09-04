Мужчина насмерть сбил двух подростков под Владимиром
4 сентября 2019, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 4 сентября, во Владимирской области в поселке Мелехово на улице Первомайской автомобиль наехал на двух несовершеннолетних детей. Отмечается, что инцидент произошёл вечером.
Согласно источнику, водитель автомобиля BMW-320 насмерть сбил двух 13-летних подростков. В пресс-службе МВД уточнили, что один из них скончался на месте, другой в машине скорой помощи на пути в больницу, передаёт РЕН ТВ.
Правонарушителем является житель Коврова.
Сейчас на территории работают сотрудники экстренных служб и полиции. Проводится тщательная проверка, направленная на выяснения всех деталей происшествия.