В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области из песочницы на детской площадке пропала 2-летняя девочка. Отмечается, что мать на несколько минут покинула малолетнего ребёнка.

"4 сентября около 11 часов девочку на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. По возвращении женщина ребенка не обнаружила, ее самостоятельные поиски результатов не дали, что вынудило женщину обратиться в органы внутренних дел", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что следователи организовали поиски пропавшего ребёнка. На территории работают криминалисты, руководство и сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.