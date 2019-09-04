В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В среду, 4 сентября, на пешеходном переходе на Симферопольском бульваре в Москве автомобиль наехал на женщину с маленьким ребёнком. Известно, что сбитому мальчику 5 лет.

Согласно источнику, женщина переходила с сыном дорогу по "зебре". В этот момент внезапно на дорогу вылетел автомобиль марки "Сузуки". Отмечается, что иномарка несколько метров протащила мать мальчика на капоте, а ребёнок от удара машины моментально отлетел в сторону, передаёт РЕН ТВ.

На территории работают сотрудники полиции и скорой помощи, выясняются подробности аварии. Степень тяжести состоянии женщины и мальчика пока не уточняется.