//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка во дворе

4 сентября 2019, 17:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка во дворе

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в ребенка. Мужчине не понравился крик во дворе.

Сотрудники следственного комитета сообщают, что 52-летний горожанин выстрелил в играющего во дворе многоквартирного дома ребенка из пневматического ружья. Причиной агрессии, по словам задержанного, был шум, который устроили играющие внизу дети.

Теперь стрелка обвиняют по статье о покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ранее в краевой столице пенсионер выстрелил в мешавших ему детей из плевательной трубки.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЛ

//новости партнеров

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка во дворе

В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка во дворе 17:12

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в ребенка. Мужчине не понравился крик во дворе. >>
Китайцы построят в Хабаровском крае крупнейший в мире завод по выпуску метанола

Китайцы построят в Хабаровском крае крупнейший в мире завод по выпуску метанола 16:59

Крупнейший в мире завод по выпуску метанола может быть построен в Хабаровском крае. Его проект представили на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке. >>
Безопасность школьников в Хабаровском крае обеспечена «наполовину»

Безопасность школьников в Хабаровском крае обеспечена «наполовину» 10:13

Начавшийся учебный год в школах Хабаровского края принес изменения, которых ждали очень долго. Однако, решения давних проблем реализованы краевым правительством, что называется, с нюансами, наполовину. >>
СМИ: выборы в Хабаровском крае могут отменить

СМИ: выборы в Хабаровском крае могут отменить 09:15

Причиной отмены выборов в Хабаровском крае может стать появившийся в телеграм-каналах видеоролик. На нем предположительно представители ЛДПР обсуждают подкуп избиркомов. >>
Наводнение 2019-го в Хабаровском крае признано вторым по силе

Наводнение 2019-го в Хабаровском крае признано вторым по силе 03.09 20:38

Специалисты краевого гидрометцентра назвали проходящий в настоящее время потоп вторым по размаху со времен масштабного наводнения в 2013-м. >>
Самолет рейса Хабаровск-Новосибирск экстренно приземлился в Якутии

Самолет рейса Хабаровск-Новосибирск экстренно приземлился в Якутии 03.09 20:28

Срочная медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров авиарейса Хабаровск-Новосибирск. Самолет приземлился в аэропорту Нерюнгри в Якутии. >>

//новости партнеров

На ВЭФ открылся павильон Хабаровского края

На ВЭФ открылся павильон Хабаровского края 03.09 20:27

«Край высоких технологий» - таким слоганом открывается павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» Восточного экономического форума. >>
«Суперджет» укороченной версии не пустили на конвейер в Хабаровском крае

«Суперджет» укороченной версии не пустили на конвейер в Хабаровском крае 03.09 17:14

Укороченную версию Sukhoi SuperJet не пустили на конвейер Комсомольского-на-Амуре авиационного завода. От производства лайнера этой модификации решили вовсе отказаться в правительстве региона. >>
Почти две сотни домов в Хабаровском крае затоплены паводком

Почти две сотни домов в Хабаровском крае затоплены паводком 03.09 17:05

В Хабаровском крае сохраняется напряженная паводковая ситуация. Снижение уровня воды в Амуре повлиял только на территорию краевой столицы, однако в регионе подтопленными остаются более 180 домов. >>
В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто

В Хабаровском крае появится сеть быстрых заправок для электроавто 03.09 09:25

В Хабаровском крае ожидается открытие сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Первый пилотный проект уже запущен в Приморье. >>
Коренные народы в Хабаровском крае требуют снять с них ограничения на вылов кеты

Коренные народы в Хабаровском крае требуют снять с них ограничения на вылов кеты 02.09 12:04

Представители коренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае заявили о невозможности проводить полноценную рыбалку в условиях жестких ограничений, действующих в настоящее время в регионе. >>
В Хабаровском крае «северный завоз» оценивается в почти 2 млрд рублей

В Хабаровском крае «северный завоз» оценивается в почти 2 млрд рублей 01.09 11:16

«Северный завоз» в Хабкрае завершится к 20 октября. >>

//Новости ADWILE

К сложнейшим поискам отца и дочери приступили хабаровские спасатели

К сложнейшим поискам отца и дочери приступили хабаровские спасатели 01.09 11:16

Операция по поиску пропавших мужчины и девочки начнется в Хабаровском крае. >>
В Хабаровском крае заведется голландский угорь

В Хабаровском крае заведется голландский угорь 01.09 11:15

Ценную породу рыбы будут выращивать в Хабаровском крае. >>
В Хабаровске откроют центр спортивной реабилитации за 2,5 млрд рублей

В Хабаровске откроют центр спортивной реабилитации за 2,5 млрд рублей 30.08 16:08

Новый реабилитационный центр откроют в Хабаровске >>
Звезду Instagram судят в Хабаровске за присвоение 6 млн рублей

Звезду Instagram судят в Хабаровске за присвоение 6 млн рублей 30.08 15:23

Популярная блогерша в Хабаровске пошла под суд за мошенничество >>
Паводок спровоцировал нашествие крыс в Хабаровском крае

Паводок спровоцировал нашествие крыс в Хабаровском крае 30.08 13:37

Паводок гонит крыс на улицы наспунктов Хабаровского края >>
В Хабаровском крае появится центр ядерной медицины

В Хабаровском крае появится центр ядерной медицины 30.08 13:04

Скворцова пообещала открытие центра ядерной медицины в Хабкрае >>

//Новости МирТесен

Депутаты Госдумы предлагают продлить каникулы хабаровским школьникам

Депутаты Госдумы предлагают продлить каникулы хабаровским школьникам 30.08 13:01

В Госдуме предлагают продлить каникулы в Хабкрае до октября >>
Международный терминал хабаровского аэропорта «завел» аккаунт в соцсети

Международный терминал хабаровского аэропорта «завел» аккаунт в соцсети 29.08 16:25

Пассажиры международных рейсов, пользующихся услугами международного терминала аэропорта Хабаровска теперь могут подружиться с ним в соцсетях. Объект вышел в Instagram. >>
Только не Кубань: знаменитому хабаровскому Амуру продлили срок

Только не Кубань: знаменитому хабаровскому Амуру продлили срок 29.08 15:32

Дальневосточные зоозащитники отстояли знаменитого на всю страну тигра Амура. Полосатая звезда не поедет в Краснодарский край, а останется в приморском сафари-парке с другом и сестрой. >>

//Новости партнеров

Выборочная прозрачность: в Хабаровске суд отказал в иске кандидату

Выборочная прозрачность: в Хабаровске суд отказал в иске кандидату 29.08 13:20

29 августа суд отказал Антону Плюснину, избирающемуся по 12-му Индустриальному одномандатному округу, в иске против Василия Грановского, идущему по тому же округу. >>
МУП в Хабаровском крае не выплатило 12 млн рублей в ПФР и ОМС

МУП в Хабаровском крае не выплатило 12 млн рублей в ПФР и ОМС 29.08 12:35

Прокуратура провела проверку в муниципальном унитарном предприятии «Наш город» в городе Советская гавань Хабаровского края. Как выяснилось, руководство МУПа два года устраивало денежные махинации. >>
200 млн рублей теряет Хабаровский край на «серых зарплатах» перевозчиков

200 млн рублей теряет Хабаровский край на «серых зарплатах» перевозчиков 28.08 13:52

Налоговики Хабаровского края проверят «серые зарплаты» работников, занятых в сфере коммерческих перевозок. Давая неверную информацию о зарплатах, предприниматели лишают казну 200 миллионов доходов. >>

//Новости СМИ2

«Черные лесорубы» в Хабаровском крае нанесли лесфонду ущерб в 22 млн рублей

«Черные лесорубы» в Хабаровском крае нанесли лесфонду ущерб в 22 млн рублей 28.08 13:47

В Нанайском районе Хабаровского края задержали четырех местных жителей. Все четверо осуждены за незаконную вырубку леса. >>
14 инвест-проектов повезет Хабаровский край на ВЭФ

14 инвест-проектов повезет Хабаровский край на ВЭФ 28.08 09:53

На Восточном экономическом форуме, который стартует 4 сентября во Владивостоке, Хабаровский край представит 14 инвестиционных проектов. >>
В Хабаровском крае из-за африканской чумы закрыли переправу на Сахалин

В Хабаровском крае из-за африканской чумы закрыли переправу на Сахалин 28.08 09:48

Меры по предотвращению распространения африканской чумы свиней продолжают приниматься в Хабаровском крае. Чтоб не пустить болезнь на Сахалин, по постановлению управления Россельхознадзора была закрыта переправа. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
2

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Не воевали - не победили

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры