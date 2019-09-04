В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка во дворе

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в ребенка. Мужчине не понравился крик во дворе.

Сотрудники следственного комитета сообщают, что 52-летний горожанин выстрелил в играющего во дворе многоквартирного дома ребенка из пневматического ружья. Причиной агрессии, по словам задержанного, был шум, который устроили играющие внизу дети.

Теперь стрелка обвиняют по статье о покушении на убийство. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Ранее в краевой столице пенсионер выстрелил в мешавших ему детей из плевательной трубки.