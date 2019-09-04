Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. Отмечается, что местные жители просто наблюдали за молодым человеком, не предложив помощь.

В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист падает на крышу дома, передаёт РЕН ТВ.

После падения мужчина вскочил и попытался аккуратно спрыгнуть с пристройки на землю, но у него не получается, он срывается с натяжного козырька и падает на тротуар.

Мужчина спокойно поднялся, отряхнулся и сел на бетонные перила отдохнуть после очередного падения. Он был босяком и в чёрном брючном костюме.

Видео инцидента.