Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

"В какой-то момент при выполнении фигуры пилотажа могла произойти ошибка, и им не хватило высоты, чтобы катапультироваться. Они могли и крутить петли, и полупетли, пикировать. В таком самолете немного другой пилотаж, ему не нужен воздушный бой" , - рассказал эксперт газете "Взгляд".

По словам лётчика, пилот всегда имеет возможность катапультироваться, "это можно сделать чуть ли не с земли". Красноперов отметил, что все полёты выполнятся с запасом высоты.

"Могло быть и так, что они нарушили летное задание или не смогли вывести самолет из штопора, с которого начинается любой пилотаж", - предположил он.

Ранее сообщалось, что названы имена погибших капитана и майора, которые находились на борту самолёта. Их тела спустя сутки нашли в кабине, которая ушла под землю более чем на три метра. Пилотов извлекли вместе с кабиной из образовавшейся воронки.