В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. В результате ДТП некоторые люди погибли и многие получили ранения. Об этом сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.

В плохих погодных условиях автобус, перевозивший людей, перевернулся на скоростном шоссе № 5. К настоящему времени власти пока не могут определить, какое точное количество человек погибло, передает агентство «Синьхуа».

По некоторым данным, количество погибших в инциденте составляет 6 человек. В настоящий момент экстренные службы продолжают спасательные работы на месте ДТП, правоохранительные органы выясняют все подробности произошедшего.