Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Названы имена двух лётчиков, тела которых были обнаружены в Ставропольском крае после крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта.

Обнаружены тела двух пилотов разбившегося Су-25

Погибшими пилотами оказались Юрий Борцов и Артем Лычев. Оба лётчика проживали в Буденновске, передаёт РЕН ТВ.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. На месте крушения найдены оба "черных ящика" - речевой самописец и прибор регистрации параметров полета, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в момент столкновения с землёй самолёт взорвался. Известно, что во время падения оба лётчика оставались в кабине штурмовика, которая ушла под землю более чем на три метра. Тела пилотов извлекли вместе с кабиной из образовавшейся воронки. Поиски мужчин продолжались около суток.