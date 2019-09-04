Обнаружены тела двух пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае обнаружили тела двух пилотов, погибших при крушении учебно-боевого штурмовика Су-25, рассказали представитель региональных экстренных служб.

В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

Сообщается, что оба лётчика оставались в кабине штурмовика, которая при падении ушла под землю более чем на три метра, передаёт РИА Новости. Тела лётчиков вместе с кабиной самолёта извлекли из образовавшейся воронки.

Штурмовик Су-25 разбился во вторник, 3 сентября, недалеко от Буденновска во время выполнения полёта без боекомплекта. В момент столкновения с землёй самолёт взорвался.