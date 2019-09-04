Мойщика дорог избили в Петербурге за неаккуратную работу

В Санкт-Петербурге мойщика автомобильных дорог избили из-за неаккуратной работы. О данном конфликте в среду, 4 сентября, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Мойщик освежал улицы Петроградского района. На Чкаловском проспекте под напор поливальной машины попала компания из пяти человек. Граждане сначала начали пинать поливалку, а затем вынудили водителя остановиться. Мужчины открыли водительскую дверь, начали кричать на мойщика, а затем вытащили его из кабины и ударили.

Один из петербуржцев плеснул в лицо водителю из баллончика. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье 213 УК "Хулиганство", сообщает "Фонтанка".