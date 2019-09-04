Следователи приступили к проверке по факту гибели пятилетней россиянки в Турции

Следователи приступили к доследственной проверке по факту гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции. Соответствующую информацию предоставили в среду, 4 сентября, сотрудники ведомства.

В заявлении подчеркивается, что организовано проведение доследственной проверки по факту кончины девочки, которая вместе со своей мамой отдыхала в Турецкой республики, передает RT. Уточняется, что данная проверка будет проведена по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Ранее мать утонувшей в Анталье пятилетней россиянки сообщила, что маленькая Люба осталась без присмотра и без спасательного круга рядом с глубоким бассейном.