У 18-летнего москвича в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тыс. рублей

У 18-летнего жителя Москвы в центре столицы отобрали кроссовки за 300 тысяч рублей. Согласно последней информации источников, данное происшествие случилось у жилого дома на улице Малые Каменщики.

Начальник УИиОС ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов сообщил, что неизвестный подошел к 18-летнему москвичу, брызнул ему в лицо из газового баллончика и отобрал у него пакет с дорогостоящими кроссовками.

Друзья молодого человека попытались самостоятельно задержать грабителя, после чего он бросил пакет с обувью и сбежал. Чуть позже подозреваемого, которым оказался 22-летний житель Подмосковья, задержали полицейские. В рамках обысков у него в квартире были найдены медицинские маски и шапка-балаклава, передает "Росбалт".