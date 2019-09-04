В Кемерово отец подарил соседке младенца и документы на ребенка

В Кемерово молодые родители оставили новорожденного младенца и документы на ребенка соседке, а сами отправились развлекаться с друзьями. Возвращать нерадивых родителей домой пришлось полицейским.

В Татарстане нашли младенца в полиэтиленовом пакете

Женщина принесла в местную поликлинику 1,5-месячную девочку и рассказала, что ребёнок является дочкой её соседей. Отец вручил младенца соседке в комплекте со всеми документами. Ребёнка решено было отправить в больницу, а полицейских – на поиски родителей.

Выяснилось, что 19-летняя мать оставила дочку отцу, после чего ушла развлекаться. Четыре дня спустя мужчина устал нянчить ребёнка и отдал девочку соседке, а сам решил составить компанию друзьям, распивавшим спиртные напитки.

«В отношении родителей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ - "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"», - рассказали в региональном УМВД. Теперь делом займутся органы опеки, которые решат, стоит ли оставлять младенца с такими горе-родителями, передаёт «Российская газета».