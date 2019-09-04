В шахте Забайкалья обрушение породы привело к гибели шахтера

В Забайкалье на руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения из-за обрушения горной породы погиб шахтёр. На предприятии рассказали, что ЧП произошло в 6 утра по московскому времени.

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«Сегодня около 12:00 в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на восьмом горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя — Владимир Васильевич Леонтьев 1982 года рождения», - рассказали представители предприятия.

Отмечается, что перед своей гибелью мужчина занимался креплением подземной выработки в очистном блоке. Шахтёр скончался на месте, передаёт RT. Обстоятельства произошедшего расследует специальная комиссия.