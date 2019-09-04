В Пскове иномарка протаранила автобусную остановку с людьми, водитель скончался

В Пскове иномарка врезалась в автобусную остановку, на которой стояли люди. Согласно последней информации, в результате данной аварии один человек погиб, а еще четверо получили различные травмы.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что водитель машины почувствовал себя плохо, потерял сознание и утратил контроль над транспортным средством.

Как сообщает "Росбалт", ДТП было зафиксировано около 7:40. После случившегося водитель 1952 года рождения скончался, а четыре женщины пострадали. Одна из них была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии. На месте инцидента работают следователи.