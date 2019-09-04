В Москве у автомобилиста похитили сумку с 3 млн рублей

На востоке Москвы неизвестный распылил из баллончика в лицо водителю иномарки неизвестную жидкость и похитил из салона сумку с наличными. Там лежали, согласно последним данным, более 3 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что инцидент произошел накануне вечером у дома номер 50, корпуса 2 на улице Сокольнический Вал. Установлено, что злоумышленник после похищения сумки с деньгами скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает сегодня ТАСС, в настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Грабителя ищут сотрудники полиции.