В Омске мальчик умер, схватившись за провод холодильника

В Омске четырёхлетний мальчик умер от удара током, взявшись за провод холодильника. Мать ребенка уверяет, что раньше в квартире не было никаких проблем с техникой.

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Женщина рассказала, что гладила бельё пока дети играли в другой комнате. Она заметила, что сын убежал на кухню, и пошла посмотреть, чем он там занят. На кухне мать обнаружила неподвижно лежащего на полу ребёнка, после чего сразу вызвала бригаду скорой помощи, передаёт «Новый Омск». Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.

«По ее предположению, мальчик находился на металлической батарее и рукой коснулся провода холодильника. Холодильник у них был включен в удлинитель. Ранее, по ее словам, никаких проблем с техникой не возникало», - рассказали в местном УМВД.