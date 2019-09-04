В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

В аэропорту Воронежа экстренно приземлился самолёт, следовавший рейсом Воронеж – Санкт-Петербург. Сообщается, что после вылета на борту была обнаружена техническая неисправность, после чего лайнер было решено вернуть в аэропорт отправления.

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«Самолет вылетел из Воронежа в аэропорт "Пулково", возникла техническая проблема со стойкой шасси», - рассказали представители региональных экстренных служб.

Отмечается, что самолёт благополучно сел в воронежском аэропорту, никто из пассажиров и сотрудников экипажа не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости.