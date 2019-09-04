Поезд насмерть сбил девушку на велосипеде в Подмосковье

Неподалеку от подмосковной Лобни под колеса поезда попала девушка 2004 города рождения на велосипеде. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Согласно последним данным, поезд сообщением Одинцово – Лобня смертельно травмировал несовершеннолетнюю, которая пыталась пересечь железнодорожное полотно на велосипеде в непредназначенном для этого месте, передает в среду утром портал "Свободная пресса".

В Московском межрегиональном СУ на транспорте СКР подчеркнули, что проводится доследственная проверка по факту случившегося.