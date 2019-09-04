Заблудившегося в тайге в Приморье подростка нашли живым через 2 недели

Пятнадцатилетнего юношу, заблудившегося в лесу в Приморье, нашли живым через 13 дней. Согласно последней информации следователей, подросток был обнаружен на одной из пасек Михайловского района.

В настоящий момент молодой человек проходит медицинское обследование. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщает "Свободная пресса", удалось выяснить, что подросток заблудился в тайге, собирая грибы. Через несколько дней блуждания по лесу он вышел к людям на пасеку. В СУ СКР по Приморскому краю не уточнили, почему он сразу не отправился домой и не связался с родными.