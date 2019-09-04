Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, нашли живой в Москве

Восьмилетнюю девочку, пропавшую в понедельник утром в Липецкой области, нашли живой в Москве. Об этом сообщил минувшим вечером представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области.

Ранее стало известно, что ребенок 2011 года рождения 2 сентября около 6:30 ушел из своего дома и пропал. По факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА "Новости" , правохранителям предстоит установить, как девочка оказалась в Москве.