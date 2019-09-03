В бассейне в Турции утонула ещё одна девочка из России

В турецком городе Аланья в бассейне отеля утонула ещё одна несовершеннолетняя девочка из России. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что погибшая была 2013 года рождения.

«Третьего сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», - рассказала Касимова.

Она отметила, что врачам удалось доставить ребёнка в больницу, однако спасти девочку они не смогли. В настоящее время выясняются подробности случившегося, передаёт РИА Новости.