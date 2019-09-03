В Татарстане нашли младенца в полиэтиленовом пакете

В Татарстане житель села Черемшан обнаружил возле магазина полиэтиленовый пакет с новорожденным младенцем внутри. Возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном следственном комитете.

«Днем 3 сентября возле одного из магазинов на улице Титова села Черемшан в полиэтиленовом пакете обнаружен новорожденный мальчик. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство матерью новорожденного», - сообщили сотрудники следственного комитета.

Отмечается, что обнаружил пакет с младенцем директор магазина. Сейчас новорожденного мальчика отправили в перинатальный центр в Альметьевске, передаёт РИА Новости.