Наводнение 2019-го в Хабаровском крае признано вторым по силе

Специалисты краевого гидрометцентра назвали проходящий в настоящее время потоп вторым по размаху со времен масштабного наводнения в 2013-м.

Руководитель гидрометцентра Светлана Агеева рассказала региональным СМИ о том, что был зафиксирован второй исторический максимум на гидропосту Хабаровска – 644 сантиметра. В настоящее время и в Комсомольске-на-Амуре уровень воды достиг также второго максимума и составил 768 сантиметров.

Причиной наводнения 2019-го, как и шест лет назад, стали тропические циклоны. Они принесли на территорию макрорегиона влажный воздух, чем вызвали фронтальные разделы и сильные ливни.

К счастью, от повторения стихийного бедствия, которое накрыло регион в 2013 году, жителей Хабаровского края спасла малоснежная зима. Амур не успел наполниться водой и вступил в паводок с аномально низкими уровнями. Однако на сегодняшний день сложная ситуация все еще сохраняется в низовьях Амура.