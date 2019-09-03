Самолет рейса Хабаровск-Новосибирск экстренно приземлился в Якутии
3 сентября 2019, 20:28 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Срочная медицинская помощь потребовалась одному из пассажиров авиарейса Хабаровск-Новосибирск. Самолет приземлился в аэропорту Нерюнгри в Якутии.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что у пассажира резко понизился уровень сахара в крови. Это стало причиной вынужденной преждевременной посадки воздушного судна в поселке Чульман.
Помощь пациенту оказали медработники воздушной гавани. От госпитализации мужчина отказался. На протяжении почти часового пребывания самолета в Якутии, самолет был дозаправлен.