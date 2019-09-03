В Шереметьево два самолёта столкнулись крыльями

В Шеремельево столкнулись самолёты компаний «Аэрофлот» и Royal Flight. Сообщается, что пассажиры эвакуированы, на месте столкновения работают экстренные службы аэропорта.

Два лайнера столкнулись крыльями в аэропорту во время буксировки самолёта Royal Flight, тогда как борт "Аэрофлота" следовал на взлётную полосу. Экстренные службы сообщили, что лайнеры получили незначительные повреждения. Отмечается, что пассажиры находились только в самолёте «Аэрофлота», готовящемся к рейсу Москва – Пекин. Людей эвакуировали, пострадавших нет, передаёт РИА Новости. В настоящее время авиаперевозчик уже предоставил резервный борт.