Почти две сотни домов в Хабаровском крае затоплены паводком

В Хабаровском крае сохраняется напряженная паводковая ситуация. Снижение уровня воды в Амуре повлиял только на территорию краевой столицы, однако в регионе подтопленными остаются более 180 домов.

84 жилых дома из затопленных 183-х приходятся на территорию города Юности. Паводок освободил прибрежную линию Хабаровска на 15 сантиметров. Однако вода ушла в сторону Комсомольска-на-Амуре. Там уровень, наоборот, повысился на 13 сантиметров за сутки. Сейчас он составляет более 760 см. Кроме того, пострадали 75 подвалов многоквартирных домов.

В настоящее врем в пунктах временного размещения находятся 32 человек. Более десятка из них – несовершеннолетние. Всего затопленными в Хабаровском крае остаются 73 населенных пункта.