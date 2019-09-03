На Ставрополье разбился штурмовик Су-25УБ

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. К счастью, два летчика успели катапультироваться, а инцидент произошел в безлюдном месте, сообщили во вторник в Министерстве обороны.

Штурмовик, потерпевший аварию, принадлежит ВКС РФ. Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна, пишет агентство ТАСС.

Известно, что перед происшествием экипаж штурмовика перестал выходить на связь. Воздушное судно выполняло плановый тренировочный полет без боекомплекта, упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.