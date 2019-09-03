В Липецке автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Мужчина растерялся из-за яркого света фар и остановился посередине "зебры", но водитель даже не попытался затормозить.

В Сети появилось видео, на котором видно, как трое человек начинают перебегать дорогу на "зебре", пока горит красный свет. Последним шёл один мужчина. В этот момент на полной скорости едет автомобиль и сбивает пешехода. Тот буквально подлетает на месте и падает, а машина проезжает мимо, передаёт РЕН ТВ.

К пострадавшему подбежали сразу люди, подняться самостоятельно он не смог.

В каком состоянии находится мужчина сейчас пока неизвестно.