В Сочи неизвестный избил девушку, ограбил и сбросил с моста

В Сочи найдено тело 24-летней девушки, которую ограбил и Верещагинского моста неизвестный мужчина. Отмечается, что инцидент произошёл вечером в субботу, 30 августа.

Согласно источнику, тело девушки обнаружили с черепно-мозговой травмой. По предварительным данным, злоумышленник надругался над девушкой, ограбил и сбросил с 27-метровой высоты, передаёт РЕН ТВ.

В окружении погибшей рассказали, что девушка шла с работы домой, где её ждал молодой человек. Она решила сэкономить на такси и пошла пешком. На камерах видеонаблюдения видно, что в безлюдном переулке на неё напал мужчина в капюшоне с рюкзаком и чёрном спортивном костюме. До этого он следил за ней.

На месте происшествия найдены паспорт, наушники и ключи. Проводится расследование.

Фото с места убийства.