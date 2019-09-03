В тундре под Мурманском нашли тело жителя Петербурга

В Ловозерской тундре под Мурманском нашли тело жителя Санкт-Петербурга. Сотрудники СУСК РФ по региону во вторник, 3 сентября, заявили, что в течение месяца рядом с телом находилась собака покойного.

Установлено, что петербуржец прибыл в Мурманскую область с туристическими целями. 27 июля мужчина оставил свой автомобиль на парковке и направился в сторону Сейдозера. Обратно он планировал вернуться через сутки, но больше его никто не видел, передает РИА "Новости"

Сегодня утром тело гражданина нашел местный житель, который участвовал в поисковой операции. Оно находилось в 3,5 километра от парковки, на которой стояла машина. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти. Полиция опрашивает родных и знакомых мужчины.