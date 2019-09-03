Так что же всё-таки рвануло в Нёноксе?

В начале августа недалеко от Северодвинска по официальной версии произошёл взрыв двигателя новой ракеты. До сих пор неизвестны многие факты этого инцидента. На месте происшествия остались металлические понтоны, от которых «фонит» радиация. Один из них уже прибило к берегу.



После проведения замеров у берега было обнаружено превышение уровня радиации в несколько раз. Жители села Нёноксы вынуждены теперь отказаться от походов на берег. Люди установили несколько самодельных знаков, предупреждающих об опасности в прибрежной зоне.



В остальных частях посёлка радиационный фон остаётся нормальным. Брошенные понтоны, к сожалению, наводят страхи на местных жителей. Вода, которая омывает их, попадает в реки и море. Замечено, что весь беломорский берег близ Северодвинска пустеет, хотя ещё недавно он был заполнен рыболовными суднами. Рыбаки без объяснений понимают опасность обитаемой здесь рыбы.



Жители Нёноксы предполагают, что 8 августа на военный полигон в море попал какой-то объект, запущенный из другого места. Попытки поднять его со дна моря не увенчались успехом. Слухи о взрывах сильно разнятся. Некоторые люди говорят, что их было несколько, и они произошли под водой. Ненёкцы надеются, что опасные понтоны в ближайшее время уберут, и жизни ничего не будет угрожать.



