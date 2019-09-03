Бетонная плита придавила ребенка в Ростовской области

Представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева сообщила, что следователи в Ростовской области организовали проверку после смерти пятилетней девочки, на которую упала бетонная плита на территории бывшего колхоза. Инцидент произошёл в понедельник, 2 сентября.

По предварительным данным, 45-летний мужчина вместе с дочерью собирал металлолом на территории бывшего колхоза. Отец начал отбивать "часть металлического швеллера, удерживающего бетонные плиты ограждения", а через некоторое время одна из плит придавила ребёнка. Девочка скончалась на месте, передаёт РИА Новости.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. По её результату будет принято процессуальное решение.