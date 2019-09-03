В подмосковной электричке пассажир ударил бутылкой помощника машиниста

Днем во вторник, 3 сентября, стало известно, что в одной из подмосковных электричек пассажир напал на помощника машиниста. В вагон пришлось вызвать сотрудников полиции для задержания дебошира.

Происшествие случилось в электропоезде Москва – Захарово в районе станции "Серп и Молот". Согласно последней информации РЕН ТВ, по неустановленным причинам агрессивно настроенный пассажир разбил голову помощнику машиниста стеклянной бутылкой.



Пострадавший был экстренно доставлен на "скорой" в медицинское учреждение. Нападавший к настоящему моменту задержан. Устанавливаются причины инцидента.