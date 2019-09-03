Пассажира рейса Москва – Кемерово оштрафовали после дебоша на борту

Москвича привлекли в Кемерово к административной ответственности за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Согласно последней информации, мужчина устроил дебош на борту.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу отметили, что во время перелета из Москвы в Кемерово 33-летний гражданин перемещался по салону, мешал другим пассажирам, игнорировал замечания и отказывался пристегивать ремни безопасности.

Мировой суд Заводского района признал жителя Москвы виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва".