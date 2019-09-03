В Нью-Джерси после обнаружения взрывчатки отменили праздничный парад

Парад по случаю Дня труда был отменен в американском городе Саут-Плейнфилд (штат Нью-Джерси) после того, как неподалеку от места его проведения была обнаружена взрывчатка.

На участке 55-летнего жителя США были обнаружены самодельные взрывные устройства, внешне выглядевшие как фейерверки. На параде должен был присутствовать губернатор штата Фил Мэрфи, сообщает ABC.

Владелец участка Томас Кайзер задержан, ему предъявлены обвинения в незаконном хранении взрывных устройств. День труда отмечается в США в первый понедельник сентября, начиная с 1882 года.