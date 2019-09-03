Суд приговорил блогера, который призывал нападать на детей силовиков, к пяти годам колонии
3 сентября 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Пресненский суд Москвы приговорил 30-летнего блогера Владислава Синицу, более известного, как Макс Стеклов, к пяти годам колонии общего режима. Мужчина обвиняется за призыв к осуществлению экстремистской деятельности, сообщает КП.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»)", - говорится на сайте СК РФ.
Напомним, что 31 июля 2019 года мужчина под псевдонимом Макс Стеклов опубликовал в Twitter пост, текст которого был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.
Позже блогер из подмосковных Люберец был задержан.