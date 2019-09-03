В Якутии осудили мужчину за обстрел собственной двери

В Якутии Верховный суд приговорил жителя села Борогонцы Усть-Алданского района к 13 годам колонии строгого режима. Отмечается, что мужчина более 70 раз выстрелил в дверь своего дома.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "хулиганство, совершенное с применением оружия" и "умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений", сообщили в пресс-службе прокуратуры РИА Новости.

Известно, что в ноябре 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире и начал беспричинно стрелять в дверь из гладкоствольного охотничьего ружья. Когда полицейские прибыли на место инцидента им удалось обезоружить хулигана, но тот продолжал стрелять во время переговоров со стражами порядка. В результате происшествия никто не пострадал.