Восьмилетняя девочка пропала под Липецком

Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка. Как сообщили в СУСК РФ по региону, ребенка в настоящий момент ищут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Согласно последней информации, девочка 2011 года рождения жила в селе Паниковец Елецкого района области. Ребенок сегодня утром ушел из дома и до сих пор не вернулся.