В школе в центре Петербурга произошло короткое замыкание, эвакуированы 350 человек
3 сентября 2019, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Соляном переулке в центре Санкт-Петербурга во вторник утром, 3 сентября, произошло короткое замыкание. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники городского ГУ МЧС.
Подчеркивается, что до прибытия на место происшествия пожарных из здания учебного заведения были оперативно эвакуированы 350 человек.
К настоящему моменту установлено, что короткое замыкание произошло в электропечи в помещении кухни школы под номером 181, передает ТАСС. В результате случившегося никто не пострадал.